شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: على حميدة ضحية نجاحه الطاغى وسعاد حسنى ترشحت لبطولة فيلم معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الناقد الفني طارق الشناوى الفنان الراحل على حميدة، لافتا إلى أن أغنيته "لولاكى" كانت من أكثر الأغنيات نجاحا، وأحدث نقلة جماهيرية غير مسبوقة وقتها.

وتابع طارق الشناوى، خلال مداخلة مع برنامج "خبر اليوم" المذاع عبر قناة "أون"، أن الفنان على حميدة كان ضحية للنجاح الطاغى لأغنية "لولاكى"، معقبا:" الأغنية برغم نجاحها اتهاجمت كتير جدا وعلمت لخبطة للجميع.

وأشار طارق الشناوى، إلى أن بعد أغنية لولاكى، تم تأسيس فرقة بنفس الاسم، وكذلك تم الإعداد لمشروع فيلم باسم "لولاكى"، وتم ترشيح الفنانة سعاد حسنى حينها لتلعب دور البطلة أمام الفنان على حميدة.

والفنان علي حميدة وافته المنية داخل غرفة إنعاش المستشفى العام بمدينة مرسى مطروح، عن عمر يناهز ٧٤ عامًا، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة توقف الرئة عن العمل تمامًا.

وتم نقل المطرب علي حميدة صباح اليوم بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام، بعد تدهور حالته الصحية داخل منزله بمدينة مرسى مطروح، وتم إجراء عمليات انعاش رئوي له إلا أن المحاولات باءت بالفشل ووافته المنية.