شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تغازل زوجها "أوسة" فى حفلها وتهديه "أسمر يا أسمراني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازلت الفنانة لقاء الخميسي زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، أثناء حفلها الغنائي المقام بقاعة النهر بمسرح ساقية الصاوي بالزمالك، وغنت له أغنية "أسمر يا أسمراني" للعندليب عبد الحليم حافظ بدون موسيقى، وسط تصفيق الجمهور الحاضر.

وحرص محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، على حضور الحفل الغنائي الذى تحييه زوجته الفنانة لقاء الخميسي، حيث لفت عبد المنصف الأنظار بسبب حرصه الشديد على تصوير زوجته لقاء الخميسى، أثناء غنائها طوال الحفل دون توقف، بسبب مدى حبه الذي يكمن بداخله تجاهها وهو ما يظهر على الثنائي في كل الأحداث الفنية التي تجمعهما سويا.

وبدأت الفنانة لقاء الخميسي حفلها الغنائي المقام على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك، بأغنية "كان الزمان" للفنانة الكبيرة فيروز، وسط تفاعل الجمهور الحاضر للخفل، حيث أمتلأت المقاعد عن آخرها.

وكانت لقاء الخميسى قد شاركت في حفل لفرقة "فؤاد ومنيب" الموسيقية في ساقية الصاوى عام 2016، وغنت أغنية بعنوان "مش بعادة" من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء في حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتي كانت تجربتها الأولى فى الغناء على خشبة المسرح.

وخاضت لقاء تجربة الغناء وأطلقت أغنيتها الأولى على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "مفيش مستحيل" في شهر يناير الماضى، وهى الأغنية الدعائية لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" الذى تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة العام قبل الماضى.

وتستعد لقاء الخميسى لبدء تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" مع النجم شريف منير الأسبوع المقبل، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك في بطولته سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، شريف إسماعيل وجارى التعاقد مع باقى المشاركين في البطولة، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي عائلى ومقرر عرضه بعد رمضان المقبل.