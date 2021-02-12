شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد توجه رسالة شكر لشركة سينرجى بعد تصدرها التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة دينا فؤاد رسالة شكر إلى فريق عمل مسلسل "جمال الحريم"، خاصة شركة سينرجى للإنتاج الفني، وذلك بعد تصدرها التريند عقب عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل".

وشاركت دينا فؤاد عبر حسابها الشخصى على إنستجرام صورة لها مع تصدرها التريند عبر تويتر معلقة: "الحمد لله مع آخر حلقة من جمال الحريم.. شكرا الجمهور العظيم، شكرا شركة سينرجى على الدعم القوى، شكرا الأستاذ عمرو الصيفى، المخرجة الكبيرة منال الصيفى، وكل فريق الإخراج الكاتبة الرائعة سوسن عامر".



دينا فؤاد عبر انستجرام

وأضافت: "شكرا كل فريق العمل فتحى إسماعيل منتج فنى وكل فريق الإنتاج مدير التصوير يوسف بارود وكل فريق التصوير، والنجمة الجميلة نور، النجوم خالد سليم، إسلام جمال، شوف مصيلحي، حازم سمير، أميرة العايدى، رنا رئيس، غفران، لمى كتكت، أحمد كرارة، إيفا، هدى الإتربى، محمد شاهين، والطفل كريم هانى يسرى، وشكر خاص للفنان القدير صلاح عبدالله، شكر خاص كل مواقع وصحافة وإعلام مصر والوطن العربى على الدعم طول المسلسل شكرا فريق العمل من أصغر لأكبر شخص".





دينا فؤاد تتصدر الترند

وتصدرت النجمة دينا فؤاد تريند موقع تويتر، عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم"، وذلك للمرة الرابعة، إذ سبق وتصدرت التريند 3 مرات أثناء عرض المسلسل على قناة DMC، وجاء ذلك بعد إبداعها فى مشهد قتلها، حيث شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم"، مفاجأة مدوية، وهى تخلى "راجح" الجن العاشق عن الشيخة "حنان" دينا فؤاد، وسلمها إلى جن آخر، وحاولت "حنان" أن تهرب ولكن أغلقت الأبواب وأخذت تصرخ وتجرى بأنحاء شقتها وهي تندم على سيرها فى طريق الضلال، وحاولت "حنان" أن تستنجد بزوجها "ماجد" الذى قرر أن يذهب لإنقاذها ولكن دخل الجن الجديد بعد أن ظهر في صورة امرأة مخيفة إلى داخل "حنان" وأخذت تصرخ وتقول "مش عايزاكى" وقامت بغرس السكينة فى بطنها وحضر زوجها وحاول أن يلقنها الشهادة ولكن دون جدوى وكانت آخر كلماتها "هى اللي عملت كدة".

وعبر جمهور موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء النجمة دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "حنان" وجاءت بعض تعليقات رواد تويتر :"مشهد الشيخة حنان النهاردة حقيقي يتدرس ، ودينا عسل جدا بصراحة والشيخة حنان دور عمرها، والشيخة حنان انا اتعاطفت معها في الحلقة الاخيرة ، كنت مستني نهاية جمال الحريم لاخر لحظة علشان أقول شكرا ليكي يا دينا، دينا ممثلة وحدوتة كبيرة وحبيت المسلسل جدا والشيخة حنان هي بطلة المسلسل فعلا".

وطوال الـ 45 حلقة، نجحت دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

وحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما تصدر ترند "جوجل"، وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.