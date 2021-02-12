شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تختتم حفلها بأغنية "علّي صوتك" للكينج محمد منير "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الفنانة لقاء الخميسي حفلها الغنائي الذى قدمته فى قاعة النهر على مسرح ساقية الصاوى بالزمالك، بأغنية "علي صوتك" للكينج محمد منير، وسط تفاعل الجمهور الحاضر وترديد كلمات الأغنية معها.

وغازلت الفنانة لقاء الخميسي زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، وغنت له أغنية "أسمر يا أسمراني" للعندليب عبد الحليم حافظ بدون موسيقى، وسط تصفيق الجمهور الحاضر.

وحرص محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة على حضور الحفل الغنائي لدعم زوجته، حيث لفت عبد المنصف الأنظار بسبب حرصه الشديد علي تصوير زوجته لقاء الخميسي، أثناء غنائها طوال الحفل دون توقف، مما يعكس حبه الذي يكمن بداخله تجاهها وهو ما يظهر على الثنائي في كل الأحداث الفنية التي تجمعهما سويا.