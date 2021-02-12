شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يطرح كليب أغنية "أهلا بيك" مع زوجته هبه مجدي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد محسن كليب أغنيته الجديدة "أهلا بيك" التى تشاركه فيها زوجته الفنانة هبة مجدى، عبر موقع يوتيوب، فيما نشر صورتين من كواليس الأغنية عبر إنستجرام، معلقا: "أهلاً بيك.. فيديو كليب جديد متاح دلوقتى على يوتيوب".

كما شاركت الفنانة هبة مجدي عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام صورتين من الكواليس معلقة: "من كواليس فيديو كليب أهلاً بيك تقدروا تشوفوا الكليب دلوقتي على يوتيوب يا رب يعجبكم.. كل عيد حب وأنتم في سعادة".

ويأتي طرح هذه الأغنية التزامن مع احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات الشاعرة نور عبد الله، ألحان محمد النادى، توزيع يحيى يوسف، إخراج بتول عرفة.



محمد محسن عبر إنستجرام

كليب أغنية "أهلاً بيك"، تم تصويره الشهر الماضى، فى لبنان وهى أول كليب غنائى يجمع محمد محسن مع زوجته الفنانة هبة مجدى، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل".



هبه مجدي عبر انستجرام

ونشرت الشركة المنتجة للأغنية في وقت سابق برومو الكليب، عبر حسابها على تطبيق "تيك توك - tik tok": "قمة الحب فى عيد الحب".

ونجحت المخرجة بتول عرفة فى الجمع بين محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدى، ليظهرا للمرة الأولى معا فى كليب رومانسى مصور، حيث أقنعت المخرجة الفنانة الشابة بالظهور فى هذا الكليب رغم انشغالها بتصور عدد من أدوارها فى الدراما التليفزيونية، حتى يكون الكليب أكثر مصداقية من حيث الكلمات والفكرة التى يقدمها، خاصة وأن هناك قصة حب جمعت محسن وهبة مجدى قبل زواجهما شغلت جمهورهما.

وتم تصوير الكليب فى لبنان وسط الجبال هناك، حيث حرصت المخرجة على اختيار موقعا جديدا لم يظهر من قبل فى عالم الكليبات، بحيث يتماشى مع الشكل الذى تقدمه فى الكليب.



الفنانة محمد محسن وهبه مجدي



محمد محسن وهبه مجدي