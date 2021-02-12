شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة لجمهورها على مسرح الأوبرا: وحشتونى وياريت نتفاءل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة كارول سماحة، على هامش فقرتها الغنائية فى الحفل المقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية احتفالاً بعيد الحب، إنها سعيدة بالوقوف على خشبة المسرح بالرغم من الظروف الصعبة الذي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

ودعت كارول سماحة الجمهور للتفاؤل وقالت: "ياريت نتفاءل شوية لأنكم وحشتوني، وأوجه الشكر إلى كل القائمين على خروج الحفل بشكل مميز، كما أننى أشكر الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي".

وأحيا أحمد جمال الفقرة الغنائية الأولى من الحفل وغنى جمال أول أغنية وهى "الجمال عليك شوية"، وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان "عيد الحب" والغناء بدار الأوبرا المصرية للمرة الثانية، حيث أكد جمال أنه يفتخر بالغناء على مسرح الأوبرا الذى وقف عليه كبار النجوم، وشرف ليس بعده شرف، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر والدكتورة جيهان مرسى الذين كانوا سببا لتواجده على هذا المسرح.

من ناحية أخرى تتعاون المطربة اللبنانية كارول سماحة، مع الموزع الموسيقى أحمد عبد السلام، فى أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "سايبينك" تحمل طابع الدراما، من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد عبية، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

وطرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة خلال الفترة الماضية آخر ألبوماتها الغنائية، الذى حمل اسم "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب، وتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وانت حبيبى، بآخر الشارع، يسوع جايى، ملك السلام، وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية.