ابنة هيفاء وهبي جذابة ورشا مهدي بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

رشا المهدي

نشرت الفنانة رشا المهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها الكبرى "فيروز".

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

زينب نصر فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له داخل سيارته.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل منزلها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس مسلسلها الجديد "موسى".