بعد أيام من إصابته.. صبري فواز يعلن شفائه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان صبري فواز عن شفائه من فيروس كورونا بعد أيام من إصابته.

وكتب "فواز"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، معلقا على ما تردد بشأن سلبية آخر مسحة أجراها: "اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، يوم عظيم مما جميعه".

من جانب آخر، يشارك صبري فواز في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.