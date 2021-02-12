تعرف على آخر كلمات علي حميدة قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف عادل نافع نجل شقيق الفنان علي حميدة عن آخر كلمات قالها الراحل بها قبل مفارقته الحياة اليوم الخميس.

وكتب "عادل"، عبر صفحة عمه بموقع "فيسبوك": "الحمد لله على حسن الخاتمة في ليلة الجمعة، بعد أن أدى صلاة العصر، وبعد ختام الصلاة والتسابيح أنهى كلامه بالحمد لله، بعد أن نطق الشهادتين انتقل إلى رحمة الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع: "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد الفتح مرسى مطروح.. العزاء بمنزل الأسرة بمنطقة السنوسية مرسى مطروح، والتعزية بالهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي أحب إلينا من تكبدكم للمشقة، جزاكم الله خيرا ولا تنسونا من فضل دعائكم بالرحمة والمغفرة".

الفنان علي حميدة وافته المنية داخل غرفة إنعاش المستشفى العام بمدينة مرسى مطروح، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة توقف الرئة عن العمل تمامًا.

علي حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا.