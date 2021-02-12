هتفضل في قلوبنا طول العمر.. نجوم الفن ينعون علي حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان علي حميدة، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 55 عامًا وذلك من خلال حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الفنانين الذين نعوا علي حميدة..

سيمون

نعت الفنانة سيمون علي حميدة من خلال حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "البقية في حياتكم، الفنان علي حميدة الله يرحمه".

ديانا كرزون

كما نعت الفنانة ديانا كرزون الفنان الراحل، وكتبت عبر "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الفنان علي حميدة وندعو الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته الله يرحمك".

حكيم

أما الفنان حكيم كتب عبر "إنستجرام"، ناعيا الراحل: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة علي حميدة الله يرحمه كان شخص طيب أوي".

أحمد الشامي

‎‎حرص الفنان أحمد الشامي على نعي علي حميدة أيضًا، وكتب عبر "إنستجرام": "خبر حزين جداً جدا.. أول أغنية احفظها وبغنيها في حفلاتي لحد دلوقتي ومفيش حد مش حافظها وأول ألبوم يكون عندي، الله يرحمه يا رب، هتفضل في قلوبنا طول العمر، وداعا النجم الكبير علي حميدة، أرجو الدعاء له".

ورحل عن عالمنا، الفنان علي حميدة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 55 عاما، بعد معاناته من تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية.

علي حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا.