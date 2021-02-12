دريد لحام يكشف عن وصيته في عيد ميلاده الـ87

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 10 ثواني

احتفل الممثل السوري القدير دريد لحام بعيد ميلاده الـ 87.

وصحّح دريد لحام المعلومات الخاطئة المُتداولة بشأن تاريخ عيد ميلاده على محرّك البحث غوغل، وأوضح أنّه من مواليد 9 شباط عام 1934، وأكّد أنه لا يخشى دورة الحياة الطبيعيّة الّتي تحتّم تقدّم الانسان بالسنّ والموت.

وكشف دريد لحام على الهواء عن أمنيته بالقول “أتمنى أن أرحل، لا أن أغيب”، أمّا وصيّته لجمهوره فهي “احلموا ودافعوا عن أحلامكم بأقصى ما تستطيعون، ليكون الغد أفضل”.