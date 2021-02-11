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بالصور.. أحمد جمال وكارول سماحة يحييان "ليلة حب" بدار الأوبرا المصرية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا أحمد جمال وكارول سماحة، الخميس، حفلا غنائيا ضمن ليالي "عيد الحب" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ جمال الحفل، الذي يقام في ظل إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس ، بأغنية "الجمال عليك شوية".


وقدم المطربان مع المايسترو محمد الموجي باقة من أغنياتهما بجانب أغنيات من الزمن الجميل.


وشدت كارول بأغنيات "أضواء الشهرة، بون فوياج، مش هعيش، حبيت دلوقت، ويا رب، وأقول أنساك، وحدودي السما، وانسى همومك".


وقدم جمال أغنيات "اضحكي، تحيا مصر، النهاية، هنحب مين غيرها، من غير مجاملة، نشيد العاشقين"، بالإضافة إلى أغنية جديدة بعنوان "بحبك".


ويأتي الحفل ضمن سلسلة حفلات خصصتها دار الأوبرا المصرية للاحتفال بعيد الحب تضم 5 ليالٍ متتالية، بمشاركة 15 مطربا وموسيقيا من مصر وأنحاء الوطن العربي.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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