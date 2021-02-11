"نطق الشهادتين".. اللحظات الأخيرة في حياة علي حميدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الإذاعي إسماعيل حميدة تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه الفنان المصري الراحل علي حميدة.

وقال حميدة إن شقيقه نطق الشهادتين قبل وفاته، مضيفاً: "في ليلة الجمعة وبعد أن نطق الشهادتين، مات شقيقي على حميدة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



وأضاف: "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد الفتح مرسى مطروح والعزاء بمنزل الأسرة بمنطقة السنوسية في مرسى مطروح والتعزية بالهاتف أو مواقع التواصل أحب إلينا من تكبدكم للمشقة.. جزاكم الله خيرا"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وتوفي علي حميدة، مساء الخميس، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بمرض السرطان وتليف في الكبد.

علي حميدة من مواليد 1965، واشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم، لكن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا، وما زالت أغنية "لولاكي" أيقونة في عالم الموسيقى.

اسمه الحقيقي "علي حميدة عبدالغني جميعي" من مواليد 20 مايو/ أيار 1965، بمحافظة مطروح شمالي مصر، شق طريقه في مجال الغناء في فترة الثمانينيات، ولم يفكر في ركوب الموجة أو تقليد أحد وفضل أن يقدم لونا مختلفا، ولم يجد أفضل من تراث مدينة مطروح والغناء البدوي.

يضم الأرشيف الفني لـ"حميدة" 6 ألبومات غنائية هي "لولاكي، ناديلي، نن العين، خان العشرة، احكي لي، كوني لي" كما شارك في فيلمين هما "مولد نجم" و"لولاكي".