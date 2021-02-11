شكرا لقرائتكم خبر عن وقف خط أزياء ريهانا بعد عامين من إطلاقه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية ريهانا تعيش واحدة من أسوأ فترات حياتها، وذلك بعد أن تم وقف خط أزياء FENTY التى أطلقته فى عام 2019، والخبر تناقلته العديد من المواقع الشهيرة وأبرزها " ان ام أى ".

ومع ذلك فإن خطوط مستحضرات التجميل للمغنية الشهيرة " Fenty Beauty " و " Fenty Skin " ستستمر جنبا إلى جنب مع خط الملابس الداخلية " Savage X Fenty " وهو ما أكدته التقارير.

وفقا لموقع بى بى سى قال محللو الموضة إن أسعار العلامة التجارية الشهيرة كانت باهظة جدا بالنسبة لغالبية القاعدة الجماهيرية لريهانا.

وقد دخلت ريهانا التاريخ كأول امرأة ذات بشرة سمراء تطلق دار أزياء تحت العلامة التجارية LVMH عندما تم إطلاق Fenty لأول مرة فى ربيع عام 2019.

يذكر أن ريهانا بدأت مسيرتها الفنية عام 2003 واستطاعت بفضل موهبتها المذهلة أن تكون واحدة من أهم وأشهر نجمات الغناء فى العالم، ومن أشهر أغنياتها : " Diamonds " و " Love On The Brain " و " Unfaithful " وغيرهم الكثيرين.