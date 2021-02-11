لقاء الخميسي للمتنمرين: بحب الغناء من صغرى وهتمرن لحد ما أبقى محترفة.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لقاء الخميسي، على هامش حفلها الغنائي المقام على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك: "من وقت ما قلنا إن في حفلة وإني هغني، ولقيت ناس كتيرة أوى كانت متنمرة إن ليه أغني، وأنا النهاردة جاية أقول إنى باخد الطاقة الإيجابية منكوا وأنا بحب الغناء من صغري".

وأضافت لقاء الخميسي خلال حفلها المقام بمسرح ساقية الصاوي: "كان المفروض أطلع مغنية بس للأسف مثلت ولكن الحلم لسه جوايا من وأنا صغيرة وهفضل وراه لحد ما أوصل، وهفضل أتمرن وأتمرن وأصحابي كتير وقفوا جنبي وداعمين ليا".

وتابعت: "شكرا لكل واحد قطع تذكرة وقعد في كرسي عشان يديني شوية طاقة إيجابية كنت محتجاها، وأجمل وأكبر هدية هي الناس اللي حضرت النهاردة، بحبكوا جدا وبتمنى أكون عملت حاجة كويسة، وأوعدكوا المرات الجاية هذاكر أكتر وأبقى أحسن من المرة دي".

وكانت لقاء الخميسى شاركت في حفل لفرقة "فؤاد ومنيب" الموسيقية في ساقية الصاوى عام 2016، وغنت أغنية بعنوان "مش بعادة" من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء في حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتي كانت تجربتها الأولى في الغناء على خشبة المسرح.

وخاضت لقاء تجربة الغناء وأطلقت أغنيتها الأولى على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "مفيش مستحيل" في شهر يناير الماضى، وهى الأغنية الدعائية لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" الذى تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة العام قبل الماضى.