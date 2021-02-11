شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تهدى لقاء الخميسى لوحة أثناء حفلها الغنائى فى ساقية الصاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرصت إحدى الفتيات المعجبات بالفنانة لقاء الخميسي على حضور حفلها الغنائي المقام على مسرح ساقية الصاوي، من أجل إهدائها صورة لها قامت برسمها "بورتريه" وأهدتها لها على المسرح، وأبدت لقاء الخميسي إعجابها بالرسم وشكرتها.

وحرص محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، على حضور الحفل الغنائي التي تحييه زوجته الفنانة لقاء الخميسي،، حيث لفت عبد المنصف الأنظار بسبب حرصه الشديد على تصوير زوجته لقاء الخميسي، أثناء غنائها طوال الحفل دون توقف.

وبدأت الفنانة لقاء الخميسي، حفلها الغنائي المقام على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك، بأغنية "كان الزمان" للفنانة الكبيرة فيروز، وسط تفاعل الجمهور الحاضر للخفل، حيث أمتلأت المقاعد عن اخرها.

وكانت لقاء الخميسى قد شاركت في حفل لفرقة "فؤاد ومنيب" الموسيقية في ساقية الصاوى عام 2016، وغنت أغنية بعنوان "مش بعادة" من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء في حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتي كانت تجربتها الأولى في الغناء على خشبة المسرح.

وخاضت لقاء تجربة الغناء وأطلقت أغنيتها الأولى على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "مفيش مستحيل" في شهر يناير الماضى، وهى الأغنية الدعائية لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" الذى تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة العام قبل الماضى.

وتستعد لقاء الخميسى لبدء تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" مع النجم شريف منير الأسبوع المقبل، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك في بطولته سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، شريف إسماعيل وجارى التعاقد مع باقى المشاركين في البطولة، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي عائلى ومقرر عرضه بعد رمضان المقبل.