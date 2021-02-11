شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تبدأ فقرتها الغنائية بحفل عيد الحب فى الأوبرا بأغنية "انت مين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت المطربة كارول سماحة فقرتها الغنائية فى حفل عيد الحب، الذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأغنية "إنت مين"، وسط هتاف كبير من جمهور الأوبرا الذى تواجد وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انشتار فيروس كورونا.

وأحيا أحمد جمال، الفقرة الغنائية الأولى من الحفل وغنى جمال أول أغنية وهى "الجمال عليك شوية"، وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان "عيد الحب" والغناء بدار الأوبرا المصرية للمرة الثانية، حيث أكد جمال أنه يفتخر بالغناء على مسرح الأوبرا الذى وقف عليه كبار النجوم، وشرف ليس بعده شرف، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر والدكتورة جيهان مرسى الذين كانوا سببا لتواجده على هذا المسرح.



كارول سماحة

من ناحية أخرى تتعاون المطربة اللبنانية كارول سماحة، مع الموزع الموسيقى أحمد عبد السلام، فى أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "سايبينك" تحمل طابع الدراما، من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد عبية، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

وطرحت النجمة اللبنانية "كارول سماحة"، خلال الفترة الماضية آخر ألبوماتها الغنائية، الذى حمل اسم "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب، وتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وانت حبيبى، بأخر الشارع، يسوع جايى، ملك السلام، وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية.