شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف ترقص للأهلى.. والسعدنى وآسر ياسين وليلى علوى يهنئون المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم الفن بتتويج الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وشاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها عبر حسابها الشخصي على تويتر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بعد فوز الأهلي معلقة :" لما الاهلي بيلعب الدنيا بتحلو.. مبروك الأهلي".

من جانبه، هنأ الفنان أحمد السعدني الأهلي عبر انستجرام قائلا :"الأهلي كعادته خير سفير للكرة المصرية، عظيم ومشرف أداء رجولي وروح قتالية برونزية كاس العالم للأندية للمرة الثانية، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه ".

السعدني عبر انستجرام

كما هنأت الفنانة ليلى علوي، النادي الأهلي عبر "استوري انستجرام"، قائلة :"ألف مبروك للنادي الأهلي، المركز الثالث بكأس العالم للأندية"، فيما قال الفنان آسر ياسين :"عاش يا أهلي".



ليلى علوي عبر انستجرام



آسر ياسين عبر انستجرام

وتوج فريق الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، حيث دخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل يضم كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.



الفنانة رانيا يوسف

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رانيا يوسف ترقص بعد فوز الأهلي



رانيا يوسف تشجع الأهلي