شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي مدافعا عن مروان محسن: هفضل أساندك بس عليك انك تفوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع الفنان كريم فهمي عن مروان محسن لاعب النادى الأهلي بعدما تعرض لانتقادات من الجمهور بعد إهداره ركلة ترجيح بمباراة الأهلى وبالميراس بكأس العالم للأندية.

ووجه كريم فهمي رسالة إلى مروان محسن عبر إنستجرام قائلا: "طول ما انت لاعب في منظومة الأهلي هفضل أساندك وضد أي استظراف أو تنمر بس عليك أنك تفوق، جمهور الأهلي في ضهر أي حد بيلبس فانلة الفريق إلى أن يخلعها".



كريم فهمي عبر إنستجرام

ودخل مروان محسن قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إهداره لركلة الترجيح أمام فريق بالميراس البرازيلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز الأحمر، حيث اختلفت الآراء بين داعم ومنتقد لأداء مروان محسن، فيما دشن رواد تويتر هاشتاج "ادعم مروان محسن" تضامنا معه.

وتوج فريق الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، حيث دخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة، ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل يضم كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.