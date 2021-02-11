شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل حفل جاستين بيبر فى عيد الحب على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمى جاستين بيبر أن يحتفل بعيد الحب مع محبيه ومعجبيه بإحياء حفل مميز فى ذلك اليوم، حيث اختار مغنى "Heartbreaker" منصة "تيك توك" لتقديم أغانى أحد ألبوماته والذى حقق نجاح كبير عام 2013.

قرر جاستين بيبر الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم أن يقدم أغنيات ألبومه " Journals " الذى أطلقه عام 2013 بحفل بقيمة يوم الأحد 14 فبراير فى الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال جاستين بيبر ذو الـ26 عاما وفقا لـ Variety إنه متحمس جدا لفكرة الحفل، كما أكد "ألبوم Journals أحد مشاريعى المفضلة ولم أقم بأدائه على الهواء مطلق.. أنا ممتن لـ TikTok لمساعدتى فى تقديم هذا العرض للجميع فى عيد الحب " .

وقد أشارت التقارير إلى أنه من المقرر أن يعاد بث الحفل يوم الاثنين 15 فبراير الساعة 2 ظهرا .