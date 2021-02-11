شكرا لقرائتكم خبر عن "وينك حبيب".. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه احتفالا بعيد الحب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبناني فضل شاكر أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان "وينك حبيب"، من كلمات وألحان أيمن قميحة، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، وإخراج محمود رمزي وإشراف عام إياد النقيب.

ويعد هذا الكليب بمثابة العودة مرة أخرى للنجم فضل شاكر لتصوير أغانيه على طريقة الفيديو كليب، وذلك بعد غياب 9 سنوات منذ إطلاقه كليب "ما أصدق"، ليطرح "شاكر" هذه الأغنية بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

أغنية "وينك حبيب" هى ترجمة للأحاسيس، وهى تجسيد لعلاقة الحب بين العاشقين شعرا ولحنا وغناء، والفنان فضل شاكر حقق نجاحات فنية خلال مشواره الفني ليؤسس لنفسه مدرسة مختلفة تعتمد على اللون الغنائي الطربي والرومانسى.

وتقول كلمات الأغنية: وينك حبيب:

مذكرني ولا نسِيت؟! / مين أنا وشو حكيت... لِبحضني ياما غفيت... وينك رد عليي... كِيفُن حبيب؟! / خدودك وعينيك؟!

كل شي بيسألني عليك... انا مافيي هيك ... على بُعدك مافيي... كل ما تقرب مني الناس... وانت منك حدي ... عم بوهم حالي بإحساس

بلحظة بيقلُب ضدي... عم جرب انساك فيهن... عم شوفك جوا بعينيهن... حتى بإسمك عم سميهن... ويرد الصدا

لو انت بتعرف شو بيعني... انو تكون بعيد عني... حتى حالي مابيسمعني...ومابقشع حدا... وينك حبيبي؟.



بوستر أغنية فضل شاكر وينك حبيب