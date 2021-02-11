شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تبدع بمشهد "قتلها" فى آخر حلقة بـ"جمال الحريم" وتتصدر الترند للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة دينا فؤاد، ترند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم"، وذلك للمرة الرابعة، إذ سبق وتصدرت الترند 3 مرات أثناء عرض المسلسل على قناة DMC، وجاء ذلك بعد إبداعها فى مشهد قتلها، حيث شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم"، مفاجأة مدوية، وتخلى "راجح" الجن العاشق عن الشيخة "حنان" دينا فؤاد، وسلمها إلى جن آخر، وحاولت "حنان" أن تهرب ولكن أغلقت الأبواب وأخذت تصرخ وتجرى بأنحاء شقتها وهي تندم على سيرها فى طريق الضلال، وحاولت "حنان" أن تستنجد بزوجها "ماجد" الذى قرر أن يذهب لإنقاذها ولكن دخل الجن الجديد بعد أن ظهر في صورة امرأة مخيفة إلى داخل "حنان" وأخذت تصرخ وتقول "مش عايزاكى" وقامت بغرس السكينة فى بطنها وحضر زوجها وحاول أن يلقنها الشهادة ولكن دون جدوى وكانت أخر كلماتها "هى اللي عملت كده".

وعبر جمهور موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء النجمة دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "حنان" وجاءت بعض تعليقات رواد تويتر :"مشهد الشيخة حنان النهاردة حقيقي يتدرس ، ودينا عسل جدا بصراحة والشيخة حنان دور عمرها، والشيخة حنان انا اتعاطفت معها في الحلقة الاخيرة ، كنت مستني نهاية جمال الحريم لاخر لحظة علشان أقول شكرا ليكي يا دينا، دينا ممثلة وحدوتة كبيرة وحبيت المسلسل جدا والشيخة حنان هي بطلة المسلسل فعلا".

وطوال الـ 45 حلقة، نجحت دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

وحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما تصدر ترند "جوجل"، وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



دينا فؤاد تتصدر الترند