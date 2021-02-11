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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: أشعر بالفخر للغناء للمرة الثانية على مسرح دار الأوبرا "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد جمال عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان "عيد الحب" والغناء بدار الأوبرا المصرية للمرة الثانية، فى الحفل المقام على المسرح الكبير حالياً احتفالاً بعيد الحب، حيث أكد جمال أنه يفتخر بالغناء علي مسرح الأوبرا الذى وقف عليه كبار النجوم، وشرف ليس بعده شرف، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر والدكتورة جيهان مرسى الذين كانوا سببا لتواجده على هذا المسرح.
احمد جمال فى حفل دار الاوبرا
وبدأ الفنان أحمد جمال، منذ قليل فقرته الغنائية، بالحفل الذى يقام بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الحب" والذى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة - ودكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، حيث يقام الحفل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وغنى جمال أول أغنية وهى "الجمال عليك شوية".
ومن المقرر أن تيحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة الفقرة الثانية من الحفل، حيث روجت كارول للحفل اليوم وأعربت عن سعادتها الكبيرة وتحمسها الشديد لإحياء حفلها الليلة، على مسرح دار الأوبرا المصرية العريقة.
وطرح أحمد جمال مؤخراً أغنية "بحبك" بمناسبة عيد الحب، وتحمل الطابع الرومانسى وتحمل معانى كلماتها التصريح بمشاعره تجاه حبيبته ويصف مقدار حبه لها، والأغنية هى السادسة من ألبوم أحمد جمال وهى من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى محمد العشى.
احمد جمال فى حفل دار الاوبرا
أحمد جمال فى حفل دار الأوبرا