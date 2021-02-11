شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يروج لأغنية "حبيتو" ويطرحها غدا بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب سامو زين أغنيته الجديدة "حبيتو"، والتي من المقرر أن يطرحها سامو زين غدا الجمعة بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وبدأ سامو زين في طرح الدعاية الخاصة بالأغنية حيث نشر بوستر الأغنية من خلال حساباته علي مواقع التواصل الإجتماعي، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التي يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة"،”قصة حب”،”انا و انت"،"كسرت قلبى"،”قولى قولى”..وغيرها.

سامو زين

من ناحية أخرى طرح سامو مؤخرا ، أغنية تحمل اسم "اخطبوطا مش عنكبوتا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود شوقى، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادى.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".