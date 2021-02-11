أيمن سلامة ناعيًا عباس منصور: بعدت عن الوطن من أجل لقمة العيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الكاتب أيمن سلامة الفنان عباس منصور، الذي رحل أمس الأربعاء، من خلال نشر صورة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك" وعلق عليها برسالة مؤثرة.

وكتب "سلامة": "العزيز الغالي عباس منصور، حتي هذه اللحظة لا اصدق انك رحلت عنا، فقد كنت مفعما بالأمل، تنتظر الفرصة التي غابت وجعلتك تسافر بعيدا عن الوطن لسنوات من أجل لقمة العيش، فليس كل الفنانين سعداء كما يظن البعض، وانت ممن عانوا كثيرا".

وتابع: "حين عدت وجدت أجيالا جديدة قد تصدرت المشهد فآثرت أن تبقي مسرحيا مع أصدقائك الذين يعلمون جيدا انك لم تأخذ حقك كفنان، كانت رحلة طويلة ولكنه القدر يا صديقي فوداعا وإلى لقاء واسأل الله العلي القدير ان يغفر لك وان يسكنك الجنة فقد كنت مؤمنا مصليا وراضيا بقضاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عباس منصور مسلسل "الحالة ج" عام 2017 ، ومن أشهر أعماله "السيدة الأولى"، و"الإمام الغزالي"، و"الصفعة".