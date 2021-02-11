خاص| أسرة علي حميدة تستقبل عزاءه على المقابر غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قال حميدة الزين، نجل شقيقة الفنان الراحل علي حميدة، الذي غادر عالمنا مساء اليوم الخميس 11 فبراير، بعد صراع مع المرض، إن الأسرة قررت أن يكون العزاء على المقابر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نظرًا للظروف التي نعاني منها بسبب انتشار فيروس كورونا، قررت الأسرة أن يكون العزاء على المقابر عقب انتهاء مراسم الدفن، غدًا الجمعة".

وكانت نقابة الموسيقيين تواصلت مع أسرة حميدة، الذين أكدوا أن صلاة الجنازة ستُقام غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمحافظة مطروح.

علي حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحًا كبيرًا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، ورغم نجاح الألبوم فإن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيًا.