أداء رجولي وروح قتالية.. نجوم الفن يعلقون على تتويج الأهلي ببرونزية المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من النجوم على تهنئة النادي الأهلي بعد تتويجه بالمركز الثالث بمونديال الأندية، عقب فوزه على نظيره بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تعليقات النجوم على فوز الأهلي..

الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي غرد عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "ألف مبروك للكابتن الخطيب. تستاهل كل خير يا عظيم".

يارا

بينما علقت الفنانة اللبنانية يارا، قائلة: "ألف مبروك الأهلي الفوز والحصول على المركز التالت".

رامز جلال

وكتب رامز جلال عبر "تويتر": "من فرحتي الدنيا لفت بيا، لما عملها الأهلي وخد البرونزية المركز الثالث وألف مبروك على العالمية".

رانيا يوسف

بينما قالت رانيا يوسف: "مبروك الأبطال".

مصطفى شعبان

وحرص الفنان مصطفى شعبان على تهنئة الفريق الأحمر أيضًا، وكتب عبر "تويتر": "أهلاوى وافتخر".

يوسف الشريف

أما الفنان يوسف الشريف فغرد قائلًا: "مليون مبروك للأهلي ولمصر".

تامر عاشور

وكتب المطرب تامر عاشور: "عمري ما أحب غير الأهلي".

لقاء سويدان

كما هنأت الفنانة لقاء سويدان الفريق الأحمر، وكتبت عبر "إنستجرام": "أهلي للأبد مبروك وكل الشكر لرجالة النادي الأهلي والشناوي السد العالي الجديد، الأهلي فوق الجميع".

شذى ومحمد نور

وكتبت المطربة شذى: "مبروك للأهلي"، كما علق الفنان محمد أنور عبر "إنستجرام"، قائلًا: "أبطال القارة ديه، خدوا ميدالية برونزية".

محمد ثروت وكريم فهمي

الفنان محمد ثروت غرد أيضًا حول المباراة قائلًا: "النادي الأهلي المصري تالت العالم"، وكتب الفنان كريم فهمي: "ثالث عالم حاجة تشرف".

محمد رياض وسامح حسين

كما هنأ الفنان محمد رياض النادي الأهلي قائلًا: "الأهلي تالت العالم"، ومن جانبه علق الفنان سامح حسين: "ألف مبروك للنادى الأهلي وجمهوره العظيم".

صلاح عبدالله وهاني رمزي

أما الفنان صلاح عبدالله فكتب عبر "إنستجرام": "مبروك يا أهلي شرفتوا مصر وشرفتونا"، بينما قال هاني رمزي "ألف مبروك للأهلي المركز التالت فرحتوا الشعب المصري والعربي".

عمرو محمود ياسين وأحمد السعدني

وهنأ أيضا السيناريست عمرو محمود ياسين الأهلي، قائلًا: "مبروك لكل الأهلاوية"، بينما قال أحمد السعدني: "الأهلي كعادته خير سفير للكرة المصرية عظيم ومشرف أداء رجولي وروح قتالية برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه".

وانتهت المباراة بين الأهلي وبالميراس البرازيلي في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتألق محمد الشناوي خلال ركلات الجزاء بالتصدي لكرتين، فيما أهدر لاعب بالميراس ركلة بتسديدها بجوار القائم، فيما أهدر للأهلي عمرو السولية بتصدي إيفرتون حارس بالميراس لها ومروان محسن بارتطام الكرة بالقائم الأيمن.

وكان الأهلي قد توّج ببرونزية كأس العالم للأندية في نسخة 2006.