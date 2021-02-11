إيرادات الأربعاء.. "وقفة رجالة" الأول و"صابر وراضي" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 10 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"شاومينج"، "قبل الأربعين"، "صابر وراضي"، وحققت الأعمال العشرة مجتمعة أمس الأربعاء 10 فبراير، إيرادات قُدرت بـ465 ألفًا و63 جنيها، موزعة على النحو التالي..

وقفة رجالة

نجح فيلم "وقفة رجالة" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 365 ألفًا و105 جنيهات.

"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام.

قبل الأربعين

وحصل على المركز الثاني فيلم "قبل الأربعين"، محققًا 54 ألفًا و995 جنيها.

"قبل الأربعين" تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام، بطولة بسمة، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، أحمد حلاوة، جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، معتز هشام.

شاومينج

جاء في المركز الثالث فيلم "شاومينج" والذي حقق 22 ألفًا و71 جنيهًا.

"شاومينج" تأليف أشرف حسني، إخراج شادي أبو شادي، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد سلطان، توني ماهر، حامد الشراب، ساردة درزواي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول ظاهرة الغش في مرحلة الثانوية العامة.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الرابع فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 12 ألفا و153 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

ريما

فاز فيلم "ريما" بالمركز الخامس، بعد تحقيقه 8 آلاف و507 جنيهات.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

عفريت ترانزيت

في المركز السادس جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 860 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" المركز السابع، محققًا 478 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

توأم روحي

وفي المركز الثامن جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 360 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

صابر وراضي

واحتل المركز التاسع فيلم "صابر وراضي"، بعد تحقيقه 271 جنيها.

"صابر وراضي" سيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي ومحسن محيي الدين.

زنزانة 7

ذهب المركز العاشر لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 263 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.