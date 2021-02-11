ياسمين صبري تقع في خطأ يعرضها لسخرية متابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة ياسمين صبري لموجة من السخرية عبر حسابها بموقع "تويتر"، بعدما نشرت صورًا لها من زيارتها لمستشفى أبوالريش، وأخطأت في اسم المستشفى معلقة: "مستشفى أبو رواش".

لم يمر خطأ ياسمين صبري مرور الكرام على البعض وحرص عدد من متابعيها عبر الموقع على التعليق باسم المستشفى، كما سخر البعض أيضًا من خطئها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "أبو رواش يا لذيذ يا رايق على المطبخ يا ياسمين"، " اسمها أبو الريش حضرتك، أبو رواش ده مركز صيانة"، "اسمها أبو الريش يا فندم".

ومن جانبها نشرت ياسمين صورًا أخرى من زيارتها للمستشفى وعلقت عليها بالاسم الصحيح: "مستشفى أبوالريش".

وزارت ياسمين صبري مستشفى أبوالريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، وقدمت تبرعا ماليا للمستشفى لدعمها في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، ووزعت الهدايا على الأطفال.