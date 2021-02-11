قدرات خارقة.. فتاة ترى ما في داخل الجسم وتشخص الأمراض

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 20 دقيقة

شهرة غير مسبوقة حققتها الفتاة الروسية ناتاليا ديمكينا، التي أبهرت العلماء بقدراتها الخارقة على تحديد ما يعاني منه الشخص وتشخيص مرضه، وذلك بمجرد النظر إلى صورته بفضل طفرة جينية منحتها قدرة على الاستبصار أي رؤية أعضاء الجسم الداخلية وتشريح الأنسجة.

.وبدأت قدرات ناتاليا ديومكينا، وهي في العقد الثالث من عمرها الآن، بالظهور منذ سن العاشرة، بعد خضوعها لعملية استئصال الزائدة الدودية، حيث أخبرت أمها أنها ترى الأعضاء الداخلية.

وأخذت الأم طفلتها إلى طبيبة نفسية، والتي أكدت أن الطفلة تمتلك قدرات نادرة. وهكذا انطلقت جولتها في مخابر العلماء البريطانيين والأمريكيين واليابانيين، الذين اختبروا مهاراتها في تحديد الحالة الصحية للأعضاء الداخلية وقدموا لها شهادات تثبت أنها تمتلك تلك المهارات. ولقبت الفتاة بفتاة الأشعة السينية.

ولم تشخص ديومكينا الأمراض بالنظر إلى الشخص فقط، فكان العلماء يجعلونها تجلس في نفس الغرفة مع المريض وعينيها مغمضتين وفي حالة أخرى كانوا يطلبون منها تشخيص المرض باستخدام صور شخصية للمريض وقد نجحت ديومكينا في المهمة في كلتا الحالتين.

وأنهت ديومكينا الدراسة في معهد موسكو الحكومي للطب وطب الأسنان، وهي الآن تستقبل المرضى من مختلف المدن الروسية وتقدم لهم التشخيص الدقيق لمرضهم، وعلقت ديومكينا على تجربتها، “أستطيع أن أرى الهيكل الكامل للجسم البشري وشكل الأجهزة الداخلية وكيفية عملها، وأن أحدد الأمراض بداخل الجسم، حيث تصدر الأعضاء الداخلية المريضة إشعاعا يختلف عن إشعاع الأعضاء الطبيعي”. وأشارت أن قدرات الأشعة السينية تعمل خلال النهار فقط.