هل تسعى إلى الحفاظ على شريكك؟ ابتعد عن لعبة Call of duty !

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:16 مساءً - أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19 إلى قيام الكثيرين بالتقاط وحدة تحكم ألعاب الفيديو، ولكن كل تلك الساعات التي تقضيها في اللعب قد تسبب مشاكل في علاقتك مع شريكك.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وجدت دراسة استقصائية لأكثر من 1,000 من البالغين أن المشاكل اندلعت بين واحد من كل أربعة أزواج مرة أو مرتين في الأسبوع نتيجة للألعاب عبر الإنترنت.

وقال حوالي 12 في المئة أنّ الشجارات المتعلقة بالألعاب الالكترونية حدثت في كثير من الأحيان بين 150 إلى 200 مرة في السنة.

كانت المصادر الأكثر شيوعاً للصراع هي عن مدى لعب الشريك ل Call Of Duty أو FIFA soccer الشهيرة، والتي كانت مسؤولة عن أكثر من ثلث المشاجرات.

ومع ذلك، اعترف واحد من بين كل 50 من الأزواج أنّهم كانوا يتشاجرون مع شريكهم حول الألعاب بشكل يومي، كما وفكر بعض الرجال في إنهاء العلاقة بسبب ذلك.

في يناير, , قامت online poker forum CardsChat باستطلاع رأي أكثر من 1,000 من البالغين في المملكة المتحدة الذين يلعب شركاؤهم لعبة فيديو عبر الإنترنت.

ووفقاً للمسح غير الرسمي للموقع, قال 38 في المئة أنّ مقدار الوقت الذي يقضونه في لعب Call Of Duty غذى نزاعاتهم مع شركائهم, تليها 34 في المئة الذين ألقوا باللوم على لعبة FIFA .

في حين تشاجر 21 في المئة منهم حول عدد الساعات التي قضاها أحبائهم في بناء الدفاعات على Fortnite كما عبر 15 في المئة عن مشاحنات مع أحبائهم حول تفانيهم في لعب Football Manager.

في حين أن واحداً من كل أربعة أزواج يستمتعون بلعب شركائهم ويقولون إنه لم يسبب ذلك أي مشاكل ، في حين قال 25 في المائة آخرين أنهم يتشاجرون حول الألعاب بين 50 إلى 100 مرة في السنة، أو مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.

وقال حوالي 12 في المئة من المستطلعين انهم يتشاجرون على الألعاب بين 150 إلى 200 مرة في السنة ، في حين صرّح 4 في المئة أنها كانت بحدود 250 إلى 300 مرة.

في حين اعترف واحد من 50, أو 2 %, بأنهم تشاجروا حول الألعاب عبر الإنترنت كل يوم في العام الماضي.

وقال خبير المواعدة كريس بلين: “من المحتمل أن يجعلك الانشغال بالألعاب تنسى أيام الأسبوع, خاصة إذا قمت باللعب لمدة ليلة كاملة.

‘بدلاً من إعداد شيء خاص لشريك حياتك ، كنت مشغولاً بالتقدم في مراحل اللعبة.”

هل يمكن للمشاكل حول لعبة Call of Duty أن تؤدي إلى الانفصال؟ قال ربع الرجال الذين شملهم الاستطلاع أنهم يفكرون في إنهاء علاقتهم بسبب المشاكل المتعلقة بالألعاب عبر الإنترنت.

هذا مقارنة بـ 17 في المئة ، أو حوالي واحد من كل ستة من النساء.

لا يمكننا تقديم أي افتراضات حول من يقوم باللعب ، ولكن كان هناك فرق بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بحظر لوحات المفاتيح: اعترفت ربع المستجيبات بأنهن (دون جدوى) حاولن إيقاف الألعاب في منازلهم ، بينما قام خمس المستجيبين الذكور بذلك.

يقول الاختصاصي بالأمور الجنسية داينيس غرافيريس: أنّ بعض الرجال يعتقدون أن لعب الألعاب عبر الإنترنت يخفف من التوتر ، ويساعدهم على استعادة السيطرة أو هي منفذ للطاقة السلبية.

وقال غرافيريس لـ CardsChat ” :عندما لا تفهم شركاؤهن دوافعهم ، فإنهم بذلك يشعرون بالإساءة ويدخلون في مشاجرات جادة”.

“لهذا السبب يمكنك أن تجد أن معظمهم يدخلون في مشاكل خطيرة مع شركائهم حتى أنهم فكروا في الانفصال عنهم.”

ركز الاستطلاع على الأزواج في المملكة المتحدة ، ولكن يمكننا أن نفترض أن الوضع كان مشابهاً في الولايات المتحدة ، حيث لجأ 55 في المائة من الناس إلى الألعاب لتخفيف الملل والضغط في المرحلة الأولى من الوباء.

حققت ألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية 139 مليار دولار في عام 2020 ، وفقاً لـ SuperData ، وهو ارتفاع بنسبة 12 في المائة عن العام السابق.

وكما هو الحال في بريطانيا ، كانت الألعاب المجانية مثل Fortnite و Call Of Duty: Warzone أفضل الخيارات، حيث حققت 78 بالمائة من إجمالي إيرادات الألعاب.

حدد تقرير منفصل من Verizon أنه خلال الأسبوع الأول من الإغلاق على مستوى البلاد ، ارتفع مقدار استخدام الإنترنت المخصص للعب ألعاب الفيديو بنسبة 75 بالمائة.

يقول بلينز أنّ المشاجرات حول الألعاب لن تتبخر بالضرورة بمجرد انتهاء الوباء.

وقال ل MailOnline : “أصبح الناس مدمنون أو أكثر إدماناً على الألعاب بسبب الوباء ، لكن الأمر خلق عادة. وعادة من الصعب جداً كسر العادة.

وأضاف بلينز: “إذا خرج الناس مرة أخرى ليعملوا أو يذهبوا إلى المدرسة ، بمجرد عودتهم إلى المنزل ، سيشعرون بالرغبة في اللعب مرة أخرى”.

“لا يزال سبباً محتملاً للمشاحنات لأنه بدلاً من قضاء وقت ممتع معاً ، فإن أحدهم سيكون مشغولاً باللعبة.”

على الرغم من أن الاستطلاع يشير إلى أن الألعاب يمكن أن تؤدي إلى الانفصال, وجد تقرير آخر أنه يمكنها الرفع من معنوياتك.

في نوفمبر, أفاد باحثون من معهد أكسفورد للإنترنت أن الأشخاص الذين استمتعوا بلعب Plants vs Zombies: Battle for Neighborville و Animal Crossing: تحسنت صحتهم العقلية بشكل عام.

وقال أندرو برزيبيلسكي ، مدير الأبحاث في المعهد: “ألعاب الفيديو ليست بالضرورة سيئة لصحتك”. “هناك عوامل نفسية أخرى لها تأثير كبير على رفاهية الشخص.”

وأضاف Przybylski أن محاولة كبح عادة الألعاب لدى شريك حياتك قد يكون خطأ.

“يمكن أن يكون اللعب نشاطاً مرتبطاً بشكل إيجابي بالصحة العقلية للناس، ويمكن أن يؤدي تنظيم ألعاب الفيديو إلى حجب هذه الفوائد عن اللاعبين.”

وإذا كنت قلقاً من أن لعب Call of duty سيجعل من أحبائك متعطشين للدماء ، وجدت دراسة منفصلة أنّ لعب ألعاب الفيديو العنيفة لم تجعل الأطفال أكثر عدوانية في العالم الحقيقي.