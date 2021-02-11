هل أنت مستعد فعلاً لموعدك الغرامي الأول؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:16 مساءً - يقول المثل أنّ الانطباعات الأولى هي الأكثر دواماً، وقد وجد العلماء أن مجرد دقائق قد تكون كل ما تحتاج إليه لترك انطباع جيد.

وفي هذا السياق كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال ” جاء فيه …

دعا باحثون من كندا 372 متطوعاً للمشاركة في نشاطات المواعدة السريعة، ثمّ طُلب منهم تصنيف شخصيات بعضهم البعض بعد كل جلسة التي كانت مدتها ثلاث دقائق فقط.

وجد الفريق أنه، بشكل عام، يمكن للناس الحصول على صورة دقيقة للشخص الذين يواعدونه في ذلك الوقت القصير، ولكن أولئك الذين شعروا براحة ورفاهية أكبر كانت قراءتهم أكثر سهولة.

ومع ذلك، فإن الباحثين ليسوا متأكدين مما إذا كان الأشخاص الأكثر سعادة في الحياة هم أكثر راحة ، أو ما إذا كان فهم الآخرين يؤدي إلى الشعور بالرضا.

وجدت دراسات سابقة أن الأشخاص يمكنهم تشكيل انطباعات دقيقة للغرباء بسرعة في حالات طبيعية، مثل عند إجراء محادثة مع زميل جديد.

ومع ذلك, أراد الفريق معرفة ما إذا كان هذا لا يزال ممكناً في المواقف الأخرى مثل المواعيد الغرامية الأولى , حيث الانطباعات هي المفتاح الأساسي لتحديد ما إذا كان الأطراف سيتابعون المضي بالعلاقة الرومانسية.

في الدراسة ، قام الفريق بتوظيف 372 متطوعاً لجلسات المواعدة السريعة ، التي عقدت قرب مدينة مونتريال في عامي 2017 و 2018 ، قبل الوباء العالمي الحالي.

قبل كل لقاء ، طلب من كل مشارك إكمال استبيان مصمم لتقييم شخصيتهم وإحساسهم بالرفاهية ، مع التحقق من صحة النتائج عبر إجراء تقييم مماثل لهم من قبل صديق أو أحد أفراد الأسرة.

بعد كل موعد غرامي سريع مدته ثلاث دقائق، قام المشاركون بتقييم شخصية شريكهم – حيث وجد الباحثون أنه في المتوسط، تمكن معظم الناس من تقييم شخصية موعدهم بدقة.

“بعض الناس عبارة عن كتب مفتوحة يمكن إدراك شخصياتها المميزة بدقة بعد تفاعل قصير ، في حين يصعب قراءة الآخرين” ، قالت مؤلفة الدراسة وعالمة النفس لورين جازارد كير من جامعة ماكجيل.

وأضافت: “من اللافت للنظر أن الأشخاص الذين يبلغون عن رفاهية أعلى ، واحترام الذات ، والرضا عن الحياة يميلون إلى جعل المهمة أسهل”.

ويقترح الفريق أن السبب في ذلك يمكن أن يعود إلى أن بعض الناس يملكون مهارات أفضل في العرض الذاتي الفعال.

“ربما يتصرف الأشخاص الذين لديهم رفاهية أكبر بطرق أكثر انسجاماً مع شخصيتهم، كونهم أكثر راحة أو صادقين مع أنفسهم” ، قالت مؤلفة الدراسة وعالمة النفس لورين هيومان ، أيضاً من ماكجيل.

في عملهم السابق ، أوضح الفريق ، أنهم وجدوا أدلة على أن هذا صحيح في البيئات الاجتماعية الطبيعية.

من ناحية أخرى ، لاحظت البروفيسورة هيومان ، أنه يمكن أن يكون الأشخاص الذين يُنظر إليهم عامة بشكل أكثر دقة (وبالتالي يتم فهمهم بشكل أفضل من قبل أقرانهم) يختبرون الشعور بقدر أكبر من الرفاهية كنتيجة.

ومع اكتمال دراستهم الأولية, يتطلع الباحثون الآن إلى تحديد لماذا بالضبط يتمّ التعرف إلى أولئك الذين يبلغون عن شعور أكبر بالرفاهية بشكل أكثر دقة في الموعد الغرامي الأول.

كما يريدون استكشاف عواقب الانطباعات الأولى الدقيقة على الاهتمام الرومانسي اللاحق.

وقالت البروفيسورة هيومان: “إن فهم سبب قدرة بعض الأشخاص على الرؤية بشكل أكثر دقة يمكن أن يساعدنا في تحديد الاستراتيجيات التي يمكن أن يطبقها الآخرون لتعزيز مدى دقة إدراكهم”.