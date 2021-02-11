بعد فوزه بركلات الترجيح على بالميراس … الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - فبراير - 2021 8:00 مساءً

توج النادي الأهلي المصري بالمركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي، خلال مباراة الفريقين على ملعب المدينة التعلمية لتحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال.

وقاد محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي المصري إلى برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006، بعد تصديه لركلة الترجيح الحاسمة ليمنح بطل أفريقيا الفوز 3-2 على بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث اليوم الخميس.

وانتهت مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بالوقت الأصلي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث سيطر الأهلي على معظم فترات اللقاء، ولكن لم يترجم سيطرته إلى أهداف.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء إلى وقت إضافي، وفقًا للوائح البطولة.

وأحرز ركلات الأهلي المدافع المغربي بدر بانون ومحمد هاني والنيجيري جونيور أجايي، فيما تصدى حارس بالميراس لركلة عمرو السولية وسدد مروان محسن في القائم الأيسر.

وتنص الضوابط المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية على أن هناك مباراتين فقط في حال التعادل خلال مباريات كأس العالم للأندية لا يتم خلالهما اللجوء إلى الوقت الإضافي، ويحتكم الفريقان مباشرة لرميات الجزاء الترجيحية، هما مباراة تحديد المركز الخامس، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي تلقى هزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد، فيما خسر بالميراس أمام تيجيريس أونال المكسيكي بهدف دون رد في نصف نهائي البطولة.