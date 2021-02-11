“بحبك”.. هدية أحمد جمال لجمهوره في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: طرح الفنان المصري أحمد جمال، أغنيته الجديدة بعنوان “بحبك” وذلك بالتزامن مع عيد الحب. وصدرت الأغنية على قناة أحمد جمال الرسمية في موقع يوتيوب.

وأغنية “بحبك” رومانسية، من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد العشي، يتناول من خلالها أحمد جمال موضوع الحب بأسلوب تعبيري يتناسب مع مناسبة عيد الحب.

نفيد بالذكر أن أحمد جمال أصدر في الشهر الفائت أغنية بعنوان “النهاية” من ألحانه وكلمات نور الدين محمد وتوزيع وليد فايد، وحققت ما يقارب مليون ونصف المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية يموقع “يوتيوب”.