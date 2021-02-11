فن ومشاهير

رامي صبري يُعلن تاريخ صدور أغنية “عيونه لما قابلوني”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المصري رامي صبري البرومو الترويجي لأغنيته الجديدة “عيونه لما قابلوني“.

وكشف رامي صبري عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن تيزر “عيونه لما قابلوني“، معلناً عن تاريخ صدورها، اذ من المُقرر أن تُبصر النور بعد غد الجمعة.

وتصدر أغنية “عيونه لما قابلوني” عبر قناة رامي صبري على اليوتيوب، ومختلف المنصات الرقمية الشهيرة في الشرق الأوسط.

ويحصد رامي صبري نجاح أغنية “شطبنا“، مُحققةً 2,4 مليون مشاهدة في غضون ثلاثة أسابيع من صدورها عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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