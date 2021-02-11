محمد عساف يطلق العد التنازلي لطرح أغنية “مرايتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلق النجم الفلسطيني محمد عساف العد العكسي لصدور أحدث أعماله الغنائية، أغنية “مرايتك“.

وكشف عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن تيزر كليب أغنية “مرايتك“، وعلق بالقول “قريبا“.

ومن المُقرر أن تصدر أغنية “مرايتك” خلال الساعات القادمة على قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” قي موقع “يوتيوب”، ومختلف المنصات الرقمية في الشرق الأوسط.

وتحمل أغنية “مرايتك” اللهجة العراقية، من كلمات رامي العبودي والحان علي صابر وتوزيع محب الراوي.

ويُعيد العساف تجربته مع الأغنية العراقية بعد النجاحات التي حققها سابقاً خاصةً بأغنية “مكانك خالي” التي حققت أكثر من 147 مليون مشاهدة.