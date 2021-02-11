وائل جسار يحصد نجاح “ولا في الاحلام” ويحقق مليون مشاهدة في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يحصد النجم اللبناني وائل جسار نجاح أحدث أغنياته المصورة، أغنية “ولا في الاحلام” من انتاج شركة “لايف ستايلز ستديوز”.

وحقق فيديو كليب أغنية “ولا في الاحلام” من إخراج فادي حداد، أول مليون مشاهدة في غضون أسبوع واحد من طرحه على قناة “لايف ستايلز ستديوز” في موقع “يوتيوب”.

وتُعتبر أغنية “ولا في الاحلام” أولى أغنيات وائل جسار للعام 2021، والتعاون الثاني مع لايف ستايلز ستديوز بأقل من عام بعد أغنية “ما تغيبش ثواني“.

جدير بالذكر أن أغنية “ولا في الاحلام” من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور.