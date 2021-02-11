“وينك حبيب” من توقيع عمر صبّاغ تعيد فضل شاكر إلى عالم الكليبات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: عاد الفنان فضل شاكر ليطل على جمهوره من خلال فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان “وينك حبيب” تحمل توقيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، وذلك بعد غياب 9 سنوات على إطلاقه فيديو كليب “ما أصدق” .

وأغنية “وينط حبيبي” من كلمات وألحان أيمن قميحة ومن توزيع ومكس وماستر عمر صباغ بينما قام بإخراج العمل محمود رمزي وإشراف عام إياد النقيب.

الأغنية هي ترجمة للأحاسيس والمشاعر وتمتاز بعذوبة الكلمات وتوهج العاطفة بجمالها وروعتها، وهي تجسيد لعلاقة الحب بين العاشقين كلامًا ولحنًا وغناءً، وشكّل التوزيع الموسيقي نقطة قوّة للأغنية، فأعطاها عمقًا ورسم خطوطها العريضة بأسلوب درامي أكثر من رائع.

نفيد بالذكر أن هذه الأغنية الأولى التي يطرحها فضل بين 4 أغنيات باللهجة اللبنانية يتعاون فيها مع عمر صبّاغ، من المقرر أن تصدر تباعًا في الأسابيع المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية:

“وينك حبيب؟!

مذكرني ولا نسِيت؟!

مين انا وشو حكيت…

لِبحضني ياما غفيت…

وينك رد عليي…

كِيفُن حبيب؟!

خدودك وعينيك؟!

كل شي بيسألني عليك…

انا ما فيي هيك

على بُعدك ما فيي…

كل ما تقرب مني الناس…

وانت منك حدي…”

خدودك وعينيك.. كل شي بيسألني عليك… أنا ما فيي هيك.. على بُعدك ما فيي… كل ما تقرب مني الناس… وأنت منك حدي”.