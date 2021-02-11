شكرا لقرائتكم خبر عن ولا فى دماغها.. كاتى هولمز تتحدى برودة الشتاء بنزهة فى نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية كاتى هولمز أن تتحدى برودة الطقس فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، و قررت أن تتنزه فى أحد الشوارع هناك، لكن النجمة الشهيرة فضلت أن تكون جولتها بمفردها بدون صديقها إيميليو فيتولو .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لكاتى هولمز البالغة من العمر ( 42 عام ) حيث ظهرت وهى تسير وتضع يديها فى معطفها المصنوع من الصوف باللون الرمادى، كما ارتدت بنطلون جينز بإحدى درجات اللون الأزرق ، أما حذاؤها فاختارته من مجموعة تصميمات دار أزياء " Frame " بينما وصل سعره الى 693 جنيه إسترلينى .

لم تنس النجمة الشهيرة ان ترتدى قناعا لكى تتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم ، وقد انتقت هولمز ان يكون قناعها من الجلد باللون الأسود وذلك لكى تضمن الظهور بالإطلالة أنيقة الى جانب حفاظها على صحتها .

يذكر أنه بعد تركيز وسائل الاعلام الفنية الشهيرة على علاقة كاتى هولمز و صديقها، أكد مصدر مقرب من الثنائى تحدث لموقع " People " مؤخرًا عن هذه العلاقة المزدهرة، حيث أكد أن هلمز وفيتولو يستمتعن معا بكل لحظة، وبالرغم من تعرض إيميليو للكثير من التوتر خلال هذا العام بسبب الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا و الذى أثر على أعمال المطاعم، إلا أن هولمز كانت دائما تدعمه، واستكمل المصدر قائلاً: "لأن كاتى هولمز لا تعمل، فقد كان لديهما الوقت الكافى والمناسب للتعرف على بعضهم البعض ودعم العلاقة بشكل كبير" .



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