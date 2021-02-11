شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يبدأ فقرته فى حفل عيد الحب بالأوبرا بأغنية "الجمال عليك شوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد جمال، منذ قليل فقرته الغنائية، بالحفل الذى يقام بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الحب" والذى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة - ودكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، حيث يقام الحفل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وغنى جمال أول أغنية وهى "الجمال عليك شوية".



حفل احمد جمال فى دار الاوبرا

ومن المقرر أن تيحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة الفقرة الثانية من الحفل، حيث روجت كارول للحفل اليوم وأعربت عن سعادتها الكبيرة وتحمسها الشديد لإحياء حفلها الليلة، على مسرح دار الأوبرا المصرية العريقة.

وطرح أحمد جمال مؤخراً أغنية "بحبك" بمناسبة عيد الحب، وتحمل الطابع الرومانسى وتحمل معانى كلماتها التصريح بمشاعره تجاه حبيبته ويصف مقدار حبه لها، والأغنية هى السادسة من ألبوم أحمد جمال وهى من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى محمد العشى.



حفل احمد جمال فى الاوبرا

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