شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تبدأ حفلها فى ساقية الصاوى بأغنية "كان الزمان" لفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنانة لقاء الخميسي، حفلها الغنائي المقام على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك، بأغنية "كان الزمان" للفنانة الكبيرة فيروز، وسط تفاعل الجمهور الحاضر للحفل، ومن المقرر أن تقدم لقاء عدد من الأغانى للنجمة فيرزو على مدار الحفل.

وكانت لقاء الخميسى قد شاركت في حفل لفرقة "فؤاد ومنيب" الموسيقية في ساقية الصاوى عام 2016، وغنت أغنية بعنوان "مش بعادة" من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء في حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتي كانت تجربتها الأولى في الغناء على خشبة المسرح.

وخاضت لقاء تجربة الغناء وأطلقت أغنيتها الأولى على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "مفيش مستحيل" في شهر يناير الماضى، وهى الأغنية الدعائية لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" الذى تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة العام قبل الماضى.

وتستعد لقاء الخميسى لبدء تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" مع النجم شريف منير الأسبوع المقبل، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك في بطولته سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، شريف إسماعيل وجارى التعاقد مع باقى المشاركين في البطولة، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي عائلى ومقرر عرضه بعد رمضان المقبل.