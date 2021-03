شكرا لقرائتكم خبر عن آفريل لافينى تنتهى من ألبومها الجديد.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة العالمية آفريل لافينى أن ألبومها الغنائى الجديد قد انتهى ومن المقرر أن يتم إصداره خلال هذا العام، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة مثل " ام ان اى ".

سيكون الألبوم القادم للمغنية وكاتبة الأغانى الشهيرة والذى لا يُعرف عنوانه حتى الآن هو أول ألبوم لها منذ عام 2019 حيث أطلقت "Head Above Water" ووعدت آفريل بالعودة إلى جذورها لموسيقى الـ " pop punk " .



افريل

وأكدت آفريل لافينى البالغة من العمر ( 36 عام ) الخبر أثناء ردها على أحد المعجبين على موقع " إنستجرام " حيث سألها متى سيكون ألبومها الجديد جاهزا؟ فردت لافينى قائلة : "انتهى وسيصدر قريبا " .

يذكر أن النجمة العالمية آفريل لافينى بدأت مسيرتها الفنية عام 1999، واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، ومن أبرز أغنياتها: "Wish You Were Here" و"My Happy Ending" و"Complicated" ، و غيرهم .