شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا على حميدة.. رحيل مطرب الـ6 ملايين شريط (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الفنان على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله فى ساعة مبكرة من اليوم الخميس إلى مستشفى مطروح العام.

يذكر أن الفنان على حميدة ولد فى 16 أبريل عام 1948 بمحافظة مطروح، وسيطرت حالة من الحزن على عائلة الفنان الراحل علي حميدة حيث كتب عادل نافع ابن شقيقته، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاه الدكتور على حميدة، نسألكم الدعاء والثبات".