شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة تنس تجمع تامر حسين ونادر حمدى وحسام غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الشاعر الغنائي تامر حسين جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة تجمعه بالموزع الموسيقى نادر حمدي والكابتن حسام غالي نجم الأهلي السابق على هامش مباراة تنس جمعتهم مؤخرا، حيث علق تامر حسين على الصورة قائلا :"مع الحبايب العريس نادر حمدي، والغالى كابتن حسام غالى".



تامر حسين مع نادر حمدي في صورة جديدة

ويأتي ذلك بعد أيام من احتفال نادر حمدي بحفل زفافه على سارة حسني، وقد حضر الحفل تامر حسين وعدد كبير من صناع الموسيقى.



مباراة تنس تجمع تامر حسين ونادر حمدي وحسام غالي

من ناحية أخرى، يتعاون تامر حسين مع الفنان الكبير محمد ثروت من خلال أغنيته "يا مستعجل فراقى"، التى طرحها مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

كما يتعاون تامر حسين مع المطرب الكبير هانى شاكر الذي نشر صورة تجمعه به وبالملحن عزيز الشافعي عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، معلقا :"انتظروني قريبا مع حبيبي المؤلف والشاعر الجميل تامر حسين وحبيبي الملحن المميز عزيز الشافعي".