شكرا لقرائتكم خبر عن جراند وميجان ودوجا يروجن لكليب جديد بصور مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت مؤخرا النجمة العالمية إريانا جراند مع 2 من أهم وأشهر نجوم الراب فى العالم، وهما دوجا كات وميجان ذا ستاليون، وجاء تعاونهن فى تقديم ريميكس أغنية "34 + 35"، وهى فى الأساس أغنية جراند ذات الـ27 سنة، وتعمل الآن النجمات الثلاثة على الترويج للكليب الخاص بالأغنية كل منهن على صفحاتها الشخصية على السوشيال ميديا وهى الطريقة الأسرع والأسهل التى يفضلها النجوم للترويج عن أعمالهم الفنية.





وما لفت الأنظار أن النجمات الثلاثة اعتمدن فى الترويج للأغنية على صورهن التى تحمل طابع الإثارة، فقد نشرت ميجان ذا ستاليون صورتين لها يبدو أنهما من الكليب الجديد، حيث علقت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 25 عاما حيث كتبت 12 فبراير وأشارت لاريانا جراند ودوجا كات.





بينما ظهرت إريانا جراند مرتديه "لانجيرى" باللون الأسود بينما كانت تجلس على الدرج، وعلقت جراند أن 12 فبراير هو الموعد الرسمى لإطلاق كليب "34+35 " .

كذلك روجت النجمة العالمية دوجا كات للكليب الذى ينتظره الملايين من عشاق الموسيقى والغناء فى العالم، ونشرت صورها التى حملت الطابع المثير وأكدت فى التعليق على الصورة على موعد إطلاق الكليب .



اريانا



جراند



دوجا كات



دوجا