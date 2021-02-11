شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات فى بث حفل جوائز الأوسكار 2021 بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حتي الآن لا يوجد شىء مؤكد بشأن عودة فتح السينمات وإقامة المهرجات وحفلات الجوائز السينمائية الكبري بسبب استمرار تفشى فيروس كورونا في العالم كله، وبالتالي موسم حفلات الجوائز في أمريكا لديه مع كل متغير خطط مختلفة، لذلك تخطط جوائز الأوسكار لسيناريوهات متعددة للبث التلفزيوني السنوي ، والذي تم تأجيله لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا.

وأظهرت التفاصيل الأولى المتعلقة بحفل توزيع جوائز الأوسكار أن الحفل سيكون عرض افتراضي، وليس من مسرح دولبي في لوس أنجلوس المعتاد إقامة حفل الأوسكار به، ولكن من مواقع متعددة، حسبما ذكر موقع variety.

والأكاديمية التى تقيم وتنظم حفل توزيع جوائز الأوسكار مثل أي مجموعة صناعية أخرى في هوليوود، كانت تتكيف وتعيد تعديل وضعها الطبيعي بعد ما يقرب من عام من عمليات الإغلاق التي حدثت بسبب الوباء، واستجابةً لإغلاق دور العرض، قاموا بتغيير قواعدهم مؤقتًا للسماح للأفلام بالتأهل عبر غرفة العرض بالأكاديمية في غضون 60 يومًا من إصدار الفيلم السينمائي .

وفي هذا السياق تخطط الأكاديمية تقديم جوائز أوسكار لا مثيل لها ، مع إعطاء الأولوية للصحة العامة والسلامة لجميع المشاركين، وقال متحدث باسم الأكاديمية في بشأن ذلك "نتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل قريبًا".