شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من كواليس تصوير إعلان عمرو دياب وإنجى كيوان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم عمرو دياب صورة من كواليس تصوير أحد إلإعلانات، والذى يجرى تصويره الآن فى دبى مع المخرج الكبير طارق العريان، وظهرت فى الصورة الإعلامية إنجى كيوان التى ستظهر فى الإعلان، وزوجها برفقة عمرو دياب وطارق العريان، ويجرى التصوير على أنغام أغنية "وأنا معاك" التى صدرت فى ألبوم "يا أنا يا لأ" ومن المتوقع طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبل.

عمرو دياب و طارق العريان و إنجى كيوان



أغنية "وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ديجيتال ماستر أمير محروس.

وأحيا عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا فى إمارة دبى، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الهضبة خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغانى ألبومه الجديد الذى طرحه مؤخرا "يا أنا يا لأ"، بالإضافة إلى عدد كبير من الأغانى الأخرى، ويعد هذا الحفل، هو الأول للهضبة فى العام الجديد وبعد طرحه ألبومه الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا.

فى سياق مختلف أعرب الهضبة عمرو دياب عن سعادته الكبيرة بتوجيه الطفلة الموهوبة عازفة البيانو سارة أحمد حمدى، من ذوى الإعاقة البصرية، الشكر له بعدما نشر بالأمس مقطع فيديو وهى تتألق فى العزف على البيانو لأغنية "يا لأنا يا لأ - خلينا ننبسط"، مؤكدا أن هذا هو أحلى شكر له فى حياته.