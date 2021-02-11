فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته.. “وينك حبيبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد ترقب وإنتظار سنوات طويلة، عاد النجم اللبناني فضل شاكر للأعمال الغنائية المصورة عن طريق فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية، أغنية “وينك حبيبي“.

أغنية “وينك حبيبي” باللهجة اللبنانية، وحملت توقيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، من كلمان وألحان أيمن قميحة.

وصدر فيديو كليب أغنية “وينك حبيبي” في السادسة من مساء اليوم الخميس حصرياً عبر قناة فضل شاكر الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع محمود رمزي.

وشكل فيديو كليب أغنية “وينك حبيبي” عودة فضل شاكر للفيديو كليبات بعد غياب أكثر من تسع سنوات عن الأغنيات المصورة.

واستقبل جمهور فضل شاكر هذه الخطوة بترحيبٍ واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وحقق كليب “وينك حبيبي” عشرين الف مشاهدة بعد ربع ساعة فقط من صدوره.