حفل جوائز الأوسكار 2021 يقام في مواقع متعددة.. ما السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية أهمية الصحة العامة والسلامة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فإنها تنوي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 من مواقع متعددة.

وقال متحدث باسم الأكاديمية في بيان: “في هذا العام الفريد والظروف الصعبة وتأثيرات الوباء على صناعة الترفيه، كافحت الأكاديمية لتقديم حفل جوائز لا مثيل له، مع إعطاء الأولوية للصحة العامة والسلامة لجميع المشاركين”.

وأضاف: “ومن أجل التكيف مع الوباء، سيتم بث الحفل مباشرة من مواقع متعددة بما في ذلك مسرح دولبي التاريخي”، مشيراً إلى أنه سيقدم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من دون ذكر أي تفاصل عن الشخص الذي سيقدم الحفل.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الدورة الـ 93 لجوائز الأوسكار في 25 أبريل المقبل.

وكان حفل الأوسكار، الذي تم تأجيله من فبراير 2021 إلى أواخر أبريل 2021، يقام عادةً في قاعة كبيرة واحدة في مسرح دولبي التاريخي في هوليوود والذي يتسع لـ3400 مقعد، يحضره المئات من كبار نجوم السينما لحضور عرض حي مسبوقاً بفعاليات السجادة الحمراء.