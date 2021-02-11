تايلور سويفت تُثير حيرة جمهورها بمنشور غامض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: نشرت المغنية العالمية، تايلور سويفت منشوراً غامضاً، قالت فيه إنها ستعلن عن مفاجأة جديدة لمعجبيها.

وقالت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 31 عاماً إنها ستعلن عن مفاجأتها حصرياً خلال ظهورها يوم الخميس في برنامج Good Morning America.

وكتبت تايلور أمس: «غداً على GMA، سيكون لدي إعلان مفاجئ جديد أصدره».

وبعد وقت قصير من الترويج للحلقة الخاصة بظهور تايلور في البرنامج، بدأ المعجبون في التعليق على المفاجأة المرتقبة، ورجح البعض أنها قد تطلق أخيراً بعض التسجيلات، والتي كانت تعمل عليها طوال العام الماضي.

وقال أحد متابعيها: «لقد بدأت في إعادة تسجيلاتها !!!!!!!»، فيما توقع الكثيرون أن تايلور ستصدر تحديداً إعادة تسجيلها لأغنية Love Story التي حققت نجاحاً عام 2008، باعتبارها الملائمة لاحتفالات يوم الحب في 14 فبراير، وكانت قد ألمحت تايلور في ديسمبر الماضي أنها تقوم بإعادة تسجيل أغنية Love Story.

وانتقل البعض للحديث عن أن تايلور قد تصدر ألبوماً آخر، حيث كتب أحدهم: «ألبوم جديد في الطريق»، بينما أشار آخر إلى أن المعجبين لا يحتاجون إلى ألبوم جديد، لأن قلوبهم قد اكتفت بعد أحدث إصدارين لها.

وكانت تايلور قد فاجأت معجبيها في شهر يوليو الماضي بإصدار ألبوم (فولكلور) بطريقة مفاجئة من دون أي إشعار، وقد لاقى نجاحاً كبيراً وتصدر قائمة مبيعات الألبومات الأميركية، وأصبح أول ألبوم غنائي يسجل رقماً قياسياً بعد أن باع أكثر من مليون نسخة في عام 2020.

ووصف النقاد الألبوم بأنه الأفضل في حياتها المهنية، وتوقعوا أن يتلقى عدداً كبيراً من الجوائز الموسيقية بسببه.